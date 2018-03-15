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Великобритания заблокировала российский проект заявления СБ ООН по "делу Скрипаля"

Есть обновление от 07:29

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, содержащий призыв ко всем заинтересованным государствам сотрудничать в рамках расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной организации.

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"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", - сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

В российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании" по делу об отравлении Скрипаля "в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

Накануне СБ ООН по просьбе Великобритании провел экстренное заседание, на котором представитель Лондона обвинил Россию в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.

Теги: Великобритания, Россия, СБ ООН, Сергей Скрипаль, США, КНДР
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