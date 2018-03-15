Постпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - России невыгоден инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу, однако для некоторых стран это "чрезвычайно выгодно и своевременно", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Как вы думаете, какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?" - продолжил постпред РФ.

По его словам, Скрипаль "прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России".

"Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться. Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", - отметил российский дипломат.

Ранее Небензя заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, с высокой вероятностью было произведено в Великобритании. Он вновь потребовал предоставить России доступ к образцам химиката, однако британский предстваитель заявил, что Лондон не обязан этого делать.