США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США не пропустили российско-китайский проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной организации.

"К сожалению, 14 марта не стало днем сохранения единства СБ ООН. Во второй раз за день западные делегации - на этот раз США - заблокировали соответствующую нацеленную на позитив инициативу", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский. "Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - добавил он.

В российско-китайском проекте, с копией которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", в частности, выражалось воодушевление в связи с "важной позитивной динамикой в ситуации на Корейском полуострове за последнее время".

"Члены Совета Безопасности приветствовали тот факт, что США и КНДР проведут встречу на высшем уровне к концу мая и высоко оценили взятое КНДР на себя обязательство не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет в период проведения переговоров", - отмечалось в проекте документа.

Кроме того, члены Совета заявляли бы "о своей четкой приверженности реализации мер по денуклеаризации Корейского полуострова" и подчеркивали бы "важность принятия конкретных шагов по сокращению напряженности на полуострове и за его пределами".

8 марта южнокорейская делегация передала президенту США приглашение на встречу с Ким Чен Ыном, на которое Трамп ответил согласием. Сообщалось о том, что она состоится "до мая". До тех пор КНДР обязалась приостановить свои ядерные и ракетные испытания.