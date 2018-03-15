Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации вокруг Скрипаля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманeэль Макрон заявил в четверг, что в скором времени объявит о мерах, которые планирует принять в связи с ситуацией вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают парижские СМИ.

"Я объявлю в ближайшие дни о том, какие меры мы планируем принять", - сказал он журналистам в ходе поездки в департамент Эндр и Луара.

Президент вновь подчеркнул, что решительно осуждает попытку отравить Скрипаля, и выразил солидарность с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Ранее Макрон заявил, что согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Между тем ранее британская The Times приводила высказывание пресс-секретаря Макрона Бенжамина Гриво о том, что Париж не готов высказать свою окончательную позицию по данному делу и намерен дождаться доказательств Лондона.

4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.