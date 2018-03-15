Из Восточной Гуты в четверг удалось вывести более 350 мирных жителей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сумел организовать непрерывный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время 17-й гуманитарной паузы в четверг, район покинули более 350 человек, сообщил журналистам начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.

"В результате достигнутых на переговорах с лидерами НВФ в Восточной Гуте договорённостей в ходе гуманитарной паузы в четверг был организован массовый организованный выход мирных жителей. К настоящему моменту более 350 жителей населённого пункта Хамурия покинули район, воспользовавшись гуманитарным коридором", - сказал он.

Таким образом, за время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек. Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры о выводе мирных граждан в ежедневном режиме, отметил генерал.