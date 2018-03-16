Лавров призвал коалицию во главе с США перестать выгораживать террористов в Сирии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал международную коалицию во главе с США перестать выгораживать террористов в Восточной Гуте и вернуться к вопросу размежевания экстремистов и умеренных группировок в Сирии.

"Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно и бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая "Джабхат ан-Нусру", как бы она не мимикрировала, какие бы названия она себе не придумывала", - сказал Лавров в начале трехсторонней (Россия, Иран, Турция) министерской встречи по сирийскому урегулированию в Астане.

Министр подчеркнул, что необходимо "размежевать правильную конструктивную вооруженную оппозицию от террористов".