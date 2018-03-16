Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится до конца мая

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не отказывается от планов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, встреча состоится до конца мая.

О том, что он все еще намерен провести встречу с Ким Чен Ыном, Трамп сообщил в телефонном разговоре президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Как отмечает CNBC, эксперты скептически восприняли новости о готовящейся встрече лидеров США и КНДР, о которой стало известно на прошлой неделе. Белый дом настаивает, что сначала "Пхеньян должен выполнить определенные условия". ​

Решение встретиться с Ким Чен Ыном стало принципиальным изменением в отношении Трампа к северокорейскому лидеру, которого он ранее жестко критиковал и высмеивал.