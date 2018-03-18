Главные новости
В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ миреЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
В мире

В Хельсинки пройдут американо-северокорейские консультации

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Хельсинки пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи. Такое сообщение распространили в воскресенье СМИ Финляндии и подтвердил МИД страны.

Как сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle, заместитель генерального директора североамериканского отдела МИД КНДР Цой Кан Ир уже находится на пути в Хельсинки. Его видели в воскресенье в аэропорту Пекина перед посадкой в самолет, отправлявшийся в столицу Финляндии. Он не стал комментировать детали визита.

В Хельсинки, по данным Yle, Цой Кан Ир должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности. По сведениям портала, он встретится с бывшим послом США в Южной Корее Кейтлин Стивенс.

МИД Финляндии подтвердил, что в Хельсинки состоится подобная встреча с участием делегации Северной Кореи, но не указал ее состава. По данным министерства, речь не идет о встрече на высоком политическом уровне.

Со своей стороны, южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщает, что Цой Кан Ир планирует провести в Финляндии неофициальную встречу с дипломатами из США и Южной Кореи.

Теги: КНДР, Северная Корея, Финляндия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследованияВеликобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Первые результаты могут появиться через несколько недельПодробнее
 Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевстваПодробнее
 В Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ
На подходе к российскому диппредставительству продолжается акция националистовПодробнее
 Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезнымиБританский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными
По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визыПодробнее
Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки BrexitБританские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit
По их мнению, до марта 2019 года не удастся договориться с ЕС о благоприятных для Лондона условиях выходаПодробнее
 Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в ВеликобританииМосква попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Великобритании
По словам посла РФ, Лондон с помощью "дела Скрипаля" пытается отвлечь внимание общественности от экономических проблем в странеПодробнее
 МИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствахМИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствах
Киев сознательно идет на то, чтобы не допустить граждан РФ к участию в выборах, так как они "не должны проводиться, поскольку проходят незаконно в оккупированном Крыму"Подробнее
 В Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по СирииВ Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по Сирии
Как отметили российские военные, Штатами созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракетПодробнее
 СБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналисткиСБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналистки
Как заявили в спецслужбе, она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора"Подробнее
 Умер выдавший властям США Челси Мэннинг хакерУмер выдавший властям США Челси Мэннинг хакер
Причины смерти 37-летнего Адриана Ламо пока не называютсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ миреЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюВ миреБританский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезнымиВ РоссииЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборамиСпортКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады

На "карту нарушений" на выборах у "Голоса" нанесено почти 860 жалоб

У посольства РФ в Лондоне выстроилась очередь желающих голосовать на выборах

Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%

Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%Ранее в ЦИК отмечали высокий уровень явки по сравнению с президентскими выборами прошлых лет Подробнее

20 регионов России приступили к подсчету голосов на выборах президента

В Хельсинки пройдут американо-северокорейские консультации

Телефонные террористы "заминировали" четыре избирательных участка в Москве и ЦИК

Выборы президента России

Выборы президента России8 фото

Явка в Москве к 15:00 достигла 40%

Сторонники Навального в Заполярье сообщили о "каруселях"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru