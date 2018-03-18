В Хельсинки пройдут американо-северокорейские консультации

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Хельсинки пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи. Такое сообщение распространили в воскресенье СМИ Финляндии и подтвердил МИД страны.

Как сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle, заместитель генерального директора североамериканского отдела МИД КНДР Цой Кан Ир уже находится на пути в Хельсинки. Его видели в воскресенье в аэропорту Пекина перед посадкой в самолет, отправлявшийся в столицу Финляндии. Он не стал комментировать детали визита.

В Хельсинки, по данным Yle, Цой Кан Ир должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности. По сведениям портала, он встретится с бывшим послом США в Южной Корее Кейтлин Стивенс.

МИД Финляндии подтвердил, что в Хельсинки состоится подобная встреча с участием делегации Северной Кореи, но не указал ее состава. По данным министерства, речь не идет о встрече на высоком политическом уровне.

Со своей стороны, южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщает, что Цой Кан Ир планирует провести в Финляндии неофициальную встречу с дипломатами из США и Южной Кореи.