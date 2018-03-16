В Эстонии при сотрудничестве с США задержан опасный киберпреступник

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничная служба Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в масштабных киберпреступлениях. Как сообщила в пятницу пресс-служба департамента, сотрудники Бюро расследования киберпреступлений Пыхьяской (Pohja) префектуры полиции совместно с подразделением быстрого реагирования задержали в среду мужчину 1986 года рождения, за деятельностью которого следили последние годы. В четверг суд дал санкцию на его арест.

"Собранные на сегодня документы указывают на то, что для заражения компьютеров жертв подозреваемый в основном использовал таргетированные рекламные кампании. Полученные данные он сам не собирал, но перепродавал данные о трафике с зараженных компьютеров другим преступникам. Это были, в числе прочего, данные о банковских счетах и пароли, но также и иная деятельность в сети" - сообщила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу (Mairi Heinsalu).

Затем мужчина через различные каналы проводил махинации с полученным преступным доходом, чтобы отмыть деньги.

Деятельность подозреваемого была высоко законспирирована. "Для раскодирования всей схемы его деятельности понадобились большие усилия и немало времени" - отметила прокурор.

По ее словам, преступная деятельности была раскрыта при помощи коллег из зарубежных стран и прежде всего из Таллинского отделения секретных служб США.

Подозреваемый ранее уже неоднократно наказывался за подобные преступления как в Эстонии, так и в других странах.