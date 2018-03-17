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Российские военные сообщили о риске эпидемии в сирийской Ракке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 500 жителей Ракки (Сирия) подорвались на боеприпасах, оставшихся после бомбардировок коалицией США, в городе может вспыхнуть эпидемия из-за тысяч трупов под завалами зданий, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"Под завалами остаются тысячи не извлечённых и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Большую опасность для населения Ракки представляют многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства, жертвами подрывов которых стало уже более 500 жителей", - заявили в Минобороны.

Российские военные сообщили, что в Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов, остальная часть города проживания людей опасна.

Теги: Сирия, Россия
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