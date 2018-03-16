Боевики пока не дали жителям Арбила в Восточной Гуте покинуть район

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Боевики не дают жителям населенного пункта Арбил в Восточной Гуте покинуть подконтрольный бандформированиям район, сообщил журналистам в пятницу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Жители населенного пункта Арбил (2,5 километра юго-западнее города Дума) изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. Представители бандформирований пока этому препятствуют", - сказал генерал.

По его словам, "в настоящее время российским Центром по примирению враждующих сторон ведутся переговоры о выводе мирных жителей из Арбила".