Умер выдавший властям США Челси Мэннинг хакер

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хакер Адриан Ламо, получивший известность во время ареста сотрудничавшего с Wikileaks военнослужащего армии США Брдли Мэннинга, скончался в возрасте 37 лет.

Как отмечает "Би-би-си", которая связалась с судмедэкспертами в Канзасе, причины смерти пока не обнародованы.

Ламо взламывал сети таких корпораций как Yahoo и Microsoft, кроме того, ему удалось проникнуть в компьютерную систему газеты The New York Times.

Однако мировую известность он получил в связи с делом Брэдли Мэннинга (после смены пола - Челси Мэннинг), в переписке с которым он состоял. Мэннинг сообщил Ламо, что это он передал в Wikileaks секретные материалы, в том числе видео расстрела людей с американского вертолета в Ираке в 2007 году.

Ламо сообщил властям США, от кого портал получил секретные сведения, и Мэннинг был арестован. Он был приговорен к 35 годам заключения. Уже в тюрьме военнослужащий принял решение о смене пола и теперь известен как Челси Мэннинг. В 2017 году 44-й президент США Барак Обама помиловал ее. Сейчас Челси Мэннинг намерена бороться за пост сенатора Мэриленда.

Сам Ламо заявлял в 2011 году, что он не добровольно принял решение выдать Мэннинг, а его вынудили. Он утверждал, что всегда будет сожалеть о том, что информатор получил такой большой срок.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал Ламо "жалким жуликом, не имеющим представления о человеческой порядочности".