На северо-западе Афганистана ликвидировали 35 боевиков ИГ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Авиаударами в провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана ликвидированы 35 боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), 13 боевиков взяты в плен, сообщают в субботу афганские СМИ со ссылкой на данные 209 корпуса Афганской национальной армии "Шохин".

В сообщении отмечается, что среди убитых боевиков - семь граждан Узбекистана.

В пресс-службе 209-го корпуса сообщили, что по позициям боевиков в провинции Джаузджан в субботу утром было нанесено четыре удара с воздуха на территории уездов Дарзаб и Коштепа.