В мире Отравление Сергея Скрипаля

Скотланд-Ярд попросил очевидцев помочь в расследовании дела Скрипаля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Скотланд-Ярд пытается установить передвижения экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в первой половине дня до отравления в Солсбери, призывает жителей города, располагающих информацией об этом, обратиться в полицию.

"Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии в первой половине дня, до того, как они направились в центр города. Вы видели эту машину в день инцидента? В частности нас интересуют ваши сведения, если вы видели машину до 13:30. Если у вас есть информация, пожалуйста, позвоните в полицию", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Полиция опубликовала фотографию автомобиля - BMW 320D темно-винного цвета с номерами HD09 WAO.

К настоящему моменту удалось установить, что 3 марта в 14:40 Юлия Скрипаль прибыла из России в аэропорт Хитроу.

4 марта в 9:15 автомобиль Сергея Скрипаля видели в районе Лондон-роуд, Черчил Уэй Норт и Уилтон-роуд. Где находился Сергей Скрипаль до 13:30 полиция установить не может, затем его автомобиль заметили на Девайзс-роуд, он направлялся в сторону центра города.

В 13:40 Сергей и Юлия Скрипали покинули стоянку автомобилей близ здания торгового центра Maltings и направились в паб Bishops Mill в центре города. С 14:20 до 15:35 они обедали в ресторане Zizzi, а в 16:15 экстренные службы получили сообщение от свидетеля о том, что на лавке близ торгового комплекса обнаружены два человека в тяжелом состоянии.

По словам главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, в ходе расследования полиция допросила уже 400 свидетелей, и еще сотни будут допрошены в ближайшие дни и недели. Полиция посмотрела записи камер видеонаблюдения длиной 4 тыс. часов.

"Они достигли большого прогресса в этом трудоемком расследовании, которое, вероятно, продлится недели, если не месяцы", - добавил Басу.

Власти Великобритании, между тем, утверждают, что к произошедшему со Скрипалем причастна Россия. В Москве эти подозрения отвергают.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Скотланд-Ярд
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