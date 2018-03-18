Посол РФ в Лондоне призвал сохранять "холодную голову" в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что нынешние отношения между Москвой и Лондоном развиваются в опасном направлении и призвал к сдержанности.

"Нынешние споры, совершенно точно, обостряются в опасном направлении и непропорционально. Необходимы сдержанность и холодные головы", - заявил он британскому изданию Mail on Sunday.

Дипломат сказал, что "скорее всего, кабинет (британский - ИФ) оценивает нынешний кризис как "короткую победоносную войну" для завоевания популярности внутри страны, но так не получится".

Яковенко заявил, что Россия не должна доказывать свою непричастность к отравлению бывшего российского разведчика, доказательства обратного должна представить Великобритания, основываясь на принципе презумпции невиновности. При этом эти доказательства должны быть представлены по каналам, изложенным в Конвенции о запрещении химического оружия.

Посол, коснувшись российских поставок энергоносителей Великобритании, подчеркнул, что нынешнее обострение отношений не скажется на этом процессе, подчеркнув, что "Россия является надежным поставщиком, никогда не нарушающим существующих контрактов".

Он, отвечая на вопрос журналиста издания, отверг, что Россия может начать кибервойну против Лондона, напомнив, что кибератаки на Россию предлагают именно британские парламентарии и СМИ.