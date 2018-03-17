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Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Великобритании
Журналисты у посольства Великобритании в Москве
Фото: Reuters

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия попросила ОБСЕ защитить российских журналистов от возможного произвола в связи с угрозами в Великобритании, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко эфире телеканала НТВ.

"Такие жалобы (на угрозы) мы получили, прежде всего мы очень волнуемся за представителей российской прессы", - заявил он. "Мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских СМИ от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", - добавил дипломат.

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Он подчеркнул, что ОБСЕ отреагировала достаточно оперативно, однако остается вопрос, "насколько они способны повлиять на Великобританию".

Яковенко также выразил мнение, что Великобритания нагнетает антироссийскую истерию, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем страны. По его словам, речь идет "об очень серьёзных проблемах в экономике, которая начинает заваливаться".

Он также подчеркнул, что Россия готова ужесточить санкции против Лондона, если это потребуется. "Мне трудно говорить, планируются ли какие-то ещё недружественные шаги, но мы совершенно однозначно предупредили британского посла в Москве, что в случае, если будут какие-то дополнительные шаги, то ответ не заставит себя ждать", - заявил Яковенко.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По мнению британского правительства, Россия с высокой степенью вероятности причастна к этому инциденту.

В ответ 17 марта Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Петербурге, а также закрытии Британского совета в РФ.

Теги: Великобритания, ОБСЕ, Сергей Скрипаль
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