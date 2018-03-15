Лондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля вещества

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью радио LBC в четверг, что Великобритания не будет передавать России образцы вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Министр иностранных дел сказал, что Великобритания не намерена отправлять образцы нервно-паралитического вещества в Россию, как та того просила", - говорится в твиттере радио.

Кроме того, Джонсон подтвердил, что Великобритания передаст образец вещества Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы та могла провести собственные тесты, добавляет телеканал Sky News.

В среду зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Великобритания направила приглашение в ОЗХО для проведения досконального расследования инцидента с отравлением Скрипаля.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ОЗХО проинформирована о том, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении Скрипаля и его дочери.

12 марта Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Россия эти обвинения отрицает.