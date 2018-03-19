Три человека погибли и восемь пострадали при взрыве у стадиона в афганском Джелалабаде

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще восемь человек получили ранения в результате теракта в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканала Tolo News со ссылкой на представителей местных властей.

Все пострадавшие в результате взрыва - мирные жители. Число жертв может увеличиться.

Ранее афганские СМИ сообщили, что заминированный мотоцикл был подорван примерно в 13:00 по местному времени (11:30 МСК) у стадиона в Джелалабаде, где в понедельник выступал лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Взрыв произошел, когда выступление Хекматияра закончилось и большинство его сторонников разошлись. СМИ сообщали об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Ни одна из экстремистских групп, действующих в стране, не взяла ответственность за теракт.