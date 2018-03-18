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В Афганистане уничтожили не менее 40 боевиков ИГ в ходе спецоперации

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Порядка 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) были ликвидированы, 17 ранены в ходе операции правительственных войск в субботу на территории провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь губернатора этой провинции Мухаммад Реза Гафури.

"В субботу утром авиация афганской национальной армии (АНА) и иностранных войск нанесли авиаудары по позициям боевиков на территории селения Чакма-Чукур уезда Куш-Тепа, а также селения Сардара уезда Дарзаб, в результате чего было ликвидировано не менее 40 боевиков, 17 боевиков ранено", - подчеркнул он.

"После авианалета, в ходе которого в селении Чакма-Чукур уезда Куш-Тепа полностью уничтожена одна из баз боевиков, - отметил Гафури, - был высажен десант подразделения правительственных сил, который задержал десять боевиков ИГИЛ, в том числе и двоих иностранных граждан".

Операция при поддержке авиации АНА и международных коалиционных сил на территории уездов Дарзаб и Куш-Тепа началась накануне утром, она продолжится и в последующие дни, заявил он.

В конце февраля власти Афганистана сообщали о ликвидации двух полевых командиров ИГ на северо-западе страны.

Теги: Афганистан
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