Британская полиция не нашла следов взлома в доме Глушкова

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании не нашла признаков взлома в доме, где скончался бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, сообщает полиция Лондона.

"Расследование продолжается, мы провели ряд допросов, у нас есть более 400 улик, которые мы исследуем. На настоящее время мы не нашли признаков взлома, однако экспертизы в доме господина Глушкова продолжаются, и мы ожидаем, что продолжим там работу еще некоторое время", - отметил в заявлении представитель полиции Кларк Джарретт.

Пока ни одного ареста или задержания в рамках расследования не было проведено.

Кроме того, Скотланд-Ярд к настоящему моменту не обнаружил связей между отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и убийством Николая Глушкова.

"Я должен подчеркнуть, что в ходе нашего расследования (смерти Глушкова - ИФ) на данный момент мы не обнаружили ничего, что могло бы позволить предположить какую бы то ни было связь это дела с покушением на убийство в Солсбери. И я бы хотел заверить жителей Нью-Малден, что опасности для общественного здоровья в связи с этим расследованием нет", - заявил Джарретт.

Тело Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта. На прошлой неделе стало известно, что британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство. Согласно заявлению полиции, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".