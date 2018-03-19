Посол РФ вызван в МИД Швеции после заявлений Москвы об отравлении Скрипаля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ был вызван в МИД Швеции после того, как Москва назвала Швецию среди наиболее вероятных стран-источников вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в понедельник новостной портал Local.

По словам пресс-секретаря шведского МИД Пера Энеруда, российский посол прибудет в министерство во вторник, 20 марта.

В минувшую субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником отравляющего вещества, примененного при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Скрипаля, являются страны его производящие, в частности - США, Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция.

В свою очередь, глава МИД Швеции Маргот Вальстрем написала в твиттере, что "резко отрицает неприемлемые и необоснованные обвинения со стороны представителя МИД РФ относительно того, что отравляющее вещество, применимое в Солсбери, было создано в Швеции".

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов. Москва отвергает все обвинения.