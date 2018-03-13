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Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом

Есть обновление от 13:38

По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не могла

Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ИФ) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества - ИФ) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси.

Между тем, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил ранее "Интерфаксу", что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков", и тем более не атакуют людей с помощью нервно-паралитических газов.

"Наверное, со времен окончания сталинского периода наши спецслужбы прекратили действия по уничтожению "перебежчиков". А уж о новейшей истории России об этом можно говорить с уверенностью", - отметил Гончаров.

Он исключил применение российскими спецслужбами нервно-паралитического газа для отравления людей. "Наши спецслужбы такие варианты уничтожения людей не применяют", - сказал Гончаров.

Отравление в Солсбери

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Ими оказались работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Она добавила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Новичок
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