Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркази задержан по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году, сообщает во вторник Le Monde.

Соответствующее расследование было начато в 2013 году. Le Monde отмечает, что Саркози по нему допрашивают впервые.

Бывший президент был помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда он был вызван по "ливийскому делу". Он был задержан на срок до 48 часов, в течение которых ему могут предъявить обвинение.

В апреле 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование после того, как в декабре 2012 года французский бизнесмен ливанского происхождения Зиад Такиеддин заявил, что у него есть доказательства, свидетельствующие о финансировании кампании Саркози ливийскими властями. Следствие основывается на нескольких обвинениях, в том числе по статьям "коррупция", "подделка документов" и "отмывание средств".

Телефон французского лидера был поставлен на прослушку из-за подозрений в том, что его предвыборный штаб мог получить незаконное финансирование от ныне покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Кроме того, СМИ публиковали документы, в которых шла речь о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год. Он отрицал обвинения как по этому делу, так и по делу о нелегальном получении средств от наследницы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур, обвинения по которому были сняты с Саркози в 2013 году из-за "недостаточной убедительности". В 2014 году бывшего президента обвинили в том, что он пообещал высокопоставленному судье новую должность в Монако в обмен на информацию по поводу расследования дела о финансировании его предвыборной кампании.