В Сирии освободили от террористов более 65% территории Восточной Гуты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты, сообщил Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Министр также отметил, что "всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев".

С 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Первыми пересечь гуманитарный коридор удалось двум детям в ночь на 2 марта.