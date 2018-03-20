Президент Словакии отказался утвердить новый состав правительства

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Новому премьер-министру Словакии Петеру Пеллегрини не удалось добиться утверждения нового состава правительства, сообщают словацкие СМИ.

"Я сказал ему, что не одобрю предложенный им состав правительства", - сообщил журналистам во вторник президент страны Андрей Киска.

Он добавил, что дал премьеру время до пятницы, чтобы "сформировать стабильное правительство - особенно это касается министра внутренних дел - которое позволит остудить напряженную атмосферу в обществе".

Пеллегрини было поручено сформировать новый состав словацкого правительства на прошлой неделе после того, как его предшественник на этом посту Роберт Фицо ушел в отставку на фоне расследования убийства журналиста Яна Куциака.

Полиция Словакии предполагает, что убийство Куциака и его невесты связаны с его расследованием возможный связей словацких высокопоставленных чиновников с итальянской мафией.