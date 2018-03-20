Самолет британских ВВС разбился во время тренировочного полета в Уэльсе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Учебно-тренировочный самолет Hawk пилотажной группы британских ВВС "Красные стрелы" разбился во время тренировочного полета в Уэльсе, сообщает во вторник Би-би-си.

"Нам известно о сегодняшнем инциденте с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент", - заявил пресс-секретарь британских ВВС.

Сообщается, что вскоре после крушения на место происшествия прибыла скорая помощь. Позже на базу прибыли полиция, пожарная и спасательная службы Уэльса. На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало. Известно, что на борту самолета были два человека. По сообщениям очевидцев, они успели катапультироваться.

Согласно предварительным данным, самолет вылетел с острова Англси и направлялся на аэродром Скэмптона в Линкольншире.