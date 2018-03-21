В КНДР пояснили свою готовность к переговорам с США и Южной Кореей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Пхеньяне отвергли заявления представителей Вашингтона и Сеула о том, что согласились на проведение саммитов с Южной Кореей и США под давлением существующих санкций, подчеркнув, что, наоборот, предприняли "мирное наступление" с позиции силы.

"Мирное наступление КНДР посредством диалога является свидетельством уверенности в своих силах, она уже приобрела все, что ей нужно", - говорится в комментарии, распространенном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В нем отвергаются предположения Вашингтона, Сеула и Токио, выражающих сомнения в искренности Северной Кореи в вопросах денуклеаризации.

"Такой распространяемый вражескими силами мусор, как "результат санкций и давления", такой же бессмысленный, как лай собаки на Луну", - указывает ЦТАК.

Агентство добавило, что эти сомнения высказываются "узко мыслящими" людьми еще до того, как стороны сели за стол переговоров, чтобы рассмотреть позиции друг друга.

В то же время, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой проведения после двухсторонних саммитов Сеула и Вашингтона с Пхеньяном трехсторонней встречи на высшем уровне с теми же участниками.

"Проведение после саммита между Югом и Севером саммита США-Северная Корея является историческим событием. В зависимости от их результатов, саммиты могут быть продолжены в трехстороннем формате с участием Юга, Севера и США", - заявил он журналистам по итогам совещания в президентской резиденции по вопросам подготовки диалога с КНДР.