Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (переговоры - ИФ) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира", сказал он, выступая в Пенсильвании.

Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.

"Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха", - заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе "пользуются серьезной поддержкой".

"Они (КНДР - ИФ) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", - добавил Трамп.