Главные новости
В РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ миреТрамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДРВ миреВысший орган власти КНР рассмотрит возможность изменить сроки полномочий председателя
В мире

Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР

Возможный положительный исход встречи с Ким Чен Ыном президент США назвал "величайшей сделкой для мира"

Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (переговоры - ИФ) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира", сказал он, выступая в Пенсильвании.

Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.

"Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха", - заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе "пользуются серьезной поддержкой".

"Они (КНДР - ИФ) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", - добавил Трамп.

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, США, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Высший орган власти КНР рассмотрит возможность изменения сроков полномочий председателяВысший орган власти КНР рассмотрит возможность изменения сроков полномочий председателя
Из конституции Китая предложили убрать ограничения на занятие председателем КНР и его заместителем своих постов двумя срокамиПодробнее
СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов
По их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и БелоруссиейПодробнее
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута
Боевиков отправят в ИдлибПодробнее
The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России
Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужбПодробнее
В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяцаВ Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца
Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее
The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в СШАThe WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США
Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ миреТрамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДРВ миреВысший орган власти КНР рассмотрит возможность изменить сроки полномочий председателяВ РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании Навального

Роспотребнадзор предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в Гане

Россиянам не удалось завоевать медалей в воскресный день Паралимпиады

В ряде дисциплин отечественные спортсмены были близки к наградам Подробнее

Армейская бригада под Санкт-Петербургом получила американский танк "Шерман"

Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать памятники солдатам императорской и Красной армий

Литовские поисковики называют предписание чиновников необоснованным и политически ангажированным Подробнее

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

Китай выступил против торговой войны с США

Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР

Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДРВозможный положительный исход встречи с Ким Чен Ыном президент США назвал "величайшей сделкой для мира" Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Атлантического океана

МИД Бельгии призвал ЕС и США урегулировать торговые разногласия через диалог

В ДНР обвинили украинскую сторону в обстреле из минометов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru