Тереза Мэй исключила связь британских властей с Cambridge Analytica

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла заявления о том, что у британской Консервативной партии, лидером которой она является, существуют какие-либо связи с аналитической компанией Cambridge Analytica.

"Насколько я знаю, на данный момент у правительства (Великобритании - ИФ) нет каких-либо связей с Cambridge Analytica", - заявила она, выступая в Палате общин британского парламента в .

Мэй добавила, что обвинения в адрес фирмы вызывают "серьезное беспокойство".

"Это правильно, что в отношении (Cambridge Analytica - ИФ) ведется тщательное расследование", - подчеркнула премьер-министр.

В 2016 году Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. Сейчас аналитическую фирму обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании нынешнего лидера США.

Ранее совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора Александра Никса. Решение было принято после того, как в эфире телеканала Channel 4 вышел фильм, в котором снятый на скрытую камеру Никс рассказывает, как его компания, прибегая к взяткам и услугам девушек по вызову, манипулировала политиками и влияла на ход выборов в других странах. Глава Cambridge Analytica также сообщил о неоднократных встречах с Трампом, а также о том, что основная заслуга в успехе Трампа на выборах принадлежит компании.

Между тем ученый Александр Коган, передававший фирме Cambridge Analytica информацию о 30 млн аккаунтах в Facebook, заявил о своей невиновности в деле о незаконном использовании пользовательских данных.

"Единственное, что я сделал не так, это то, что я не задал (представителям Cambridge Analytica - ИФ) достаточно вопросов", - заявил он в эфире радиостанции "Би-би-си 4".

"Я думаю, что как Facebook, так и Cambridge Analytica используют меня в качестве козла отпущения", - заявил ученый, подчеркнув, что представители компании уверяли его в законности их действий.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила , что Александр Коган (также известен под фамилией Спектр) родился в Молдавии, до восьми лет жил в России, после чего его семья переехала в США. В Кембридже он заведует лабораторией просоциального поведения и благополучия.