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Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФ

По его словам, целью российской спецоперации было "посеять хаос"

Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФ
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко признателен украинским правоохранителям за раскрытие, как он утверждает, российской спецоперации, предотвращение массовых терактов и спасенные жизни.

"Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал глава государства в фейсбуке в четверг.

Порошенко подчеркнул, что целью российской спецоперации было "посеять хаос и уничтожить Украинское государство".

"Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - подытожил президент.

Задержание Рубана

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия был задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Он вез оружие на территорию Украины.

Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 14, частью 3 статьи 258 (подготовка террористического акта), частью 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста на 2 месяца.

В Службе безопасности Украины предполагают, что незаконные действия Рубана координировались из России.

По словам главы СБУ Василия Грицака, собраны доказательства, которые свидетельствуют о том, что Рубан, действуя "по предварительному сговору" с лидерами ДНР, а также другими лицами, "спланировал и совершил конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части Киева с применением оружия и взрывных устройств".

Задержание Савченко

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Затем представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Савченко о подозрении, после чего ее препроводили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Теги: Украина, Петр Порошенко, Надежда Савченко, Владимир Рубан
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