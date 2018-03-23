The Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пять стран - членов Европейского союза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщила в пятницу британская газета The Telegraph.

По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

Кроме того, агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что Чехия может выдворить российских дипломатов, следуя примеру Великобритании. Впоследствии премьер Чехии подтвердил такую возможность.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, "постпреда ЕС в РФ отзывают для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением Скрипаля.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервно-паралитического вещества "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Британский премьер Тереза Мэй возложила вину за отравление на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и 17 марта объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.