Австрия не станет высылать российских дипломатов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что российских дипломатов не будут высылать из страны в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы решительно осудили это нападение (отравление Скрипаля - ИФ). Однако российских дипломатов мы не будем высылать из Австрии", - сказал он в преддверии Совета ЕС.

Ранее в пятницу британская газета The Telegraph сообщила, что пять стран - членов Европейского союза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на Скрипаля. По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

Кроме того, агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что Чехия может выдворить российских дипломатов, следуя примеру Великобритании. Впоследствии премьер Чехии подтвердил такую возможность.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, "постпреда ЕС в РФ отзывают для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением Скрипаля.