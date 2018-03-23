Напавший на супермаркет во Франции уничтожен

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший заложников в супермаркете во французском Требе, уничтожен полицией, сообщает телеканал BFM TV.

Как сообщала газета Le Figaro, по последним данным, в результате инцидента три человека погибли, еще трое получили ранения.

По данным издания The Local, перед нападением на супермаркет подозреваемый угнал машину в Каркассоне, ранив водителя и убив пассажира, а затем ранил полицейского. В супермаркете он убил еще двоих. Как пишет The Telegraph со ссылкой на полицию, погибшие в магазине - предположительно, кассир и покупатель.

The Local сообщает, что нападавший, предположительно, был вооружен ножами и одной или несколькими гранатами. По данным издания, в Каркассоне была проведена эвакуация людей из исторической части города.

Мужчина, совершивший нападение - выходец из Марокко. Он известен правоохранительным органам.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Ранее в пятницу стало известно, что вооруженный мужчина захватил заложников в Требе. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, слова которого приводит Associated Press, заявил, что "похоже мы имеем дело с террористическим актом".