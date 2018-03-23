Меркель сообщила о представленных Терезой Мэй доказательствах по "делу Скрипаля"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран-членов Евросоюза ряд доказательств того, что Россия действительно причастна к отравлению в Солбсери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Тереза Мэй представила нам определенные доказательства (российского следа в "деле Скрипаля" - ИФ)", - сказала германский канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Меркель, Германия и Франция "наравне с остальными союзниками" планируют обсудить скоординированный ответ на действия России.

В свою очередь,Макрон заявил, что отравление Скрипаля - это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшее время объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает. 17 марта российская сторона объявила об ответных шагах в отношении Лондона.