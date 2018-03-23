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Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории США

Американский президент уточнил, на что будут потрачены деньги

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит, среди прочего, возродить американскую военную мощь.

"У нас будет самая сильная армия в нашей истории", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, иметь в своем распоряжении столь мощные вооруженные силы - "это очень важно". "Вы только посмотрите на "игроков" там (на мировой арене - ИФ)", - сказал Трамп.

Президент перечислил ряд положений бюджета, нацеленных на усиление американского военного потенциала.

В частности, $3.8 млрд выделяется на закупку 34 кораблей для ВМС США. "По количеству кораблей сейчас мы, наверное, находимся в наихудшем положении за более чем 100 последних лет", - сказал президент. Он подчеркнул, что благодаря принятому бюджету "мы получим существенное количество крайне современных кораблей.

Кроме того, $10,2 млрд будет потрачено на закупку 90 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которых Трамп назвал самыми технологически продвинутыми в мире. "Их сложно увидеть, и потому сложно победить. Сложно сбить самолет, которого невозможно увидеть", - сказал президент США.

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Также $2,9 млрд будут выделены для покупки 15 самолетов-заправщиков Boeing KC-46. "Самолеты-заправщики очень важны. Они позволяют нашим самолетам перемещаться в любую точку света, не совершая посадок для дозаправки", - пояснил Трамп.

По его словам, $1,8 млрд выделено для закупки 24 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-28E/F "Super Hornet".

В $1,7 млрд обойдется покупка для американской армии 10 патрульных противолодочных самолетов P-8 "Посейдон". "Они - невероятные", - заявил президент.

Бюджет позволит купить 56 вертолетов UH-60 Black Hawk, еще $1,1 млрд уйдет на модернизацию 85 основных боевых танков M1 Abrams.

Трамп заявил, что $705 млн выделяются на совместные программы по разработке систем ПРО, проводимым США с Израилем и другими странами.

"Мы выделяем много денег на ПРО", - сказал президент США, добавив, что "учитывая то, что происходит там (в мире), ПРО - важная для нам вещь".

Трамп заявил, что существенные средства пойдут над модернизацию ядерного арсенала США. "Некоторые системы будут модернизированы, а некоторые - совершенно новыми", - сказал президент.

"Наш ядерный арсенал будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю", - предупредил глава Белого дома.

Теги: США, Дональд Трамп
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