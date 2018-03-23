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Трамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлн

Есть обновление от 22:15

В то же время он остался недоволен многими положениями в законе

Трамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлн
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Трамп.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается". В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.

В конце выступления Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.

"Я очень серьезно рассматривал вето, я думал над тем, чтобы наложить вето, но невероятные успехи, которые мы достигли для военных, пересилили все", - сказал Трамп.

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.

Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в твиттере, в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на закон о бюджете. Он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом закон не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

Теги: США, Дональд Трамп
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