Что случилось этой ночью: суббота, 24 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Times со ссылкой на собственные источники пишет, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений Москвы в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве. CNN также сообщает, что Совет национальной безопасности США также рекомендовал президенту Дональду Трампу выдворить российских дипломатов в качестве ответа на инцидент.

- В центре Екатеринбурга взрывом снесли часть 220-метровой телебашни. Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Есть как сторонники, так и противники сноса. Оставшуюся часть башни разберут вручную.

- Президент США Дональд Трамп подписал приказ о запрете на службу в армии для трансгендеров, за исключением "исключительных обстоятельств". Указ перечеркивает решения периода Барака Обамы, благодаря которым Пентагон начал принимать трансгендеров в армию в январе.

- Испанский судья выдал европейский ордер на арест экс-главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и еще пяти каталонских политиков, находящихся в Бельгии и в Шотландии.