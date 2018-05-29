В Цхинвале сообщили о скорой встрече лидеров Южной Осетии и Сирии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Официальный визит делегации Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым в Сирийскую Арабскую Республику планируется в июне, сообщил помощник главы югоосетинской республики Давид Газзати.

"Первая в истории официальная встреча лидеров Южной Осетии и Сирии Анатолия Бибилова и Башара Асада может состояться уже в июне этого года. Этот вопрос на стадии проработки", - заявил Газзати во вторник журналистам.

Как сообщалось, МИД Сирии во вторник опубликовал заявление о признании Южной Осетии в качестве суверенного независимого государства. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии также официально заявило о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами. Абхазия также сообщила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств.

После этого Грузия объявила о начале процедур по разрыву дипотношений с Сирией. В ЕС и США осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.