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Президенты Сирии и Абхазии договорились о скорой встрече

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первым шагом после решения об установлении официальных дипотношений между Абхазией и Сирией станет встреча президентов двух стран - Рауля Хаджимбы и Башара Асада, которая состоится в скором времени, заявил журналистам в Сухуме министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

По его словам "в рамках этой встречи будет подписано межгосударственное соглашение".

"Признание со стороны Сирии имеет огромное значение для Абхазии", - сказал глава МИД республики.

29 мая Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

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Теги: Сирия, Абхазия
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