ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЦРУ пришло к выводу, что КНДР, вопреки своим публичным заявлениям, не собирается отказываться от ядерного оружия, сообщает во вторник NBC News со ссылкой на трех представителей американской администрации.

Этот вывод идет вразрез и с заявлениями президента США Дональда Трампа, который неоднократно называл денуклеаризацию Северной Кореи главной целью его встречи с Ким Чен Ыном, намеченной на 12 июня в Сингапуре.

Отмечается, что доклад ЦРУ был распространен непосредственно перед тем, как Трамп объявил о том, что отменяет встречу с северокорейским лидером. (Несмотря на это, подготовка к саммиту в данный момент продолжается).

Впрочем, согласно выводам разведки, КНДР все же готова идти на уступки США. В частности, Ким Чен Ын, зная о любви Трампа к фастфуду, готов в качестве жеста доброй воли открыть в Пхеньяне ресторан с гамбургерами одного из западных брендов.

Между тем, 24 мая Северная Корея, как и обещала ранее, произвела демонтаж полигона Пунгери, где ранее проводились все ядерные испытания в стране, которые были приостановлены 21 апреля.