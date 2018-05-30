Европейские атеисты оказались толерантнее христиан

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Жители западноевропейских стран, причисляющие себя к христианам, менее терпимы к мигрантам и мусульманам, чем атеисты, свидетельствуют результаты исследования центра Pew Research.

Опросы, проведенные в 15 европейских странах, показали, что верующие люди, вне зависимости от того, ходят они в церковь или нет, более склонны ставить культуру своей страны выше чужой. К примеру, 45% британцев, регулярно посещающих церковь, уверены, что ислам несовместим с ценностями и культурой Великобритании; среди верующих, но не практикующих христиан этот процент еще выше - 47%. Однако среди атеистов так считает только 30% опрошенных. Таким же образом среди британцев распределяются взгляды на допустимость ношения хиджабов в общественных местах.

Люди, называющие себя христианами, хуже относятся к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, реже называют их честными и трудолюбивыми. Так, во Франции 35% верующих выступают за сокращение притока мигрантов; среди атеистов такой позиции придерживается лишь 21%.

Среди христиан также оказались больше распространены антисемитские взгляды: многие из них не хотели бы видеть еврея в качестве члена своей семьи.

Отмечается корреляция религиозности и националистических настроений: верующие люди гораздо чаще говорят о том, что национальную идентичность определяет "чистота крови".

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на такие результаты, ксенофобия не свойственна большинству как атеистов, так и верующих респондентов. На ответы также влияли другие факторы, помимо религиозного: пол, возраст, уровень образования и экономического благосостояния и т.п.