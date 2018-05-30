Главные новости
В миреВ Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоКультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортСемак возглавил "Зенит"
Важно
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В мире

Европейские атеисты оказались толерантнее христиан

Согласно данным опросов, среди верующих гораздо выше уровень исламофобии и антисемитизма

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Жители западноевропейских стран, причисляющие себя к христианам, менее терпимы к мигрантам и мусульманам, чем атеисты, свидетельствуют результаты исследования центра Pew Research.

В миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоЧитать подробнее

Опросы, проведенные в 15 европейских странах, показали, что верующие люди, вне зависимости от того, ходят они в церковь или нет, более склонны ставить культуру своей страны выше чужой. К примеру, 45% британцев, регулярно посещающих церковь, уверены, что ислам несовместим с ценностями и культурой Великобритании; среди верующих, но не практикующих христиан этот процент еще выше - 47%. Однако среди атеистов так считает только 30% опрошенных. Таким же образом среди британцев распределяются взгляды на допустимость ношения хиджабов в общественных местах.

Люди, называющие себя христианами, хуже относятся к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, реже называют их честными и трудолюбивыми. Так, во Франции 35% верующих выступают за сокращение притока мигрантов; среди атеистов такой позиции придерживается лишь 21%.

Среди христиан также оказались больше распространены антисемитские взгляды: многие из них не хотели бы видеть еврея в качестве члена своей семьи.

Отмечается корреляция религиозности и националистических настроений: верующие люди гораздо чаще говорят о том, что национальную идентичность определяет "чистота крови".

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на такие результаты, ксенофобия не свойственна большинству как атеистов, так и верующих респондентов. На ответы также влияли другие факторы, помимо религиозного: пол, возраст, уровень образования и экономического благосостояния и т.п.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Европа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружияЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия
Вместо этого Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургернуюПодробнее
 МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоМВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазинаПодробнее
 В Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоВ Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
По данным полиции, его застрелили домаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Польза сна в выходные, спутниковая система глобальной связи и анализ останков ГитлераПодробнее
Лечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровленииЛечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровлении
Врачи до сих пор удивляются, как им удалось выжить и восстановиться после нервно-паралитического ядаПодробнее
 Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в СШАУраган "Альберто" привел к двум жертвам в США
Погибли журналисты, делавшие репортаж об ураганеПодробнее
 Президент Парагвая досрочно ушел в отставкуПрезидент Парагвая досрочно ушел в отставку
Он займет место в сенатеПодробнее
 США решили не расширять санкции против КНДРСША решили не расширять санкции против КНДР
В "черный список" должны были попасть китайские и российские компанииПодробнее
 Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны
По информации журналистов, бизнесмен уже купил особняк в Тель-Авиве и открыл счет в банкеПодробнее
 Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданство
Мужчина залез по балконам на четвертый этаж, чтобы помочь повисшему на перилах мальчикуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоКультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортСемак возглавил "Зенит"В РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОСпортПрезидентом ОКР избран Станислав ПоздняковЭкономика"Яндекс" представил свой первый гаджет

Три человека погибли в аварии со скорой в Забайкалье

Европейские атеисты оказались толерантнее христиан

Согласно данным опросов, среди верующих гораздо выше уровень исламофобии и антисемитизма Подробнее

Совбез ООН обсудил выводы международного расследования о крушении рейса MH17

В Приморье уволили учительницу, заставившую ребенка чистить зубы перед классом

До конца года Минтруд увеличит размер пособия на детей от полутора до трех лет

Российского летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму в США

ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия

ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружияВместо этого Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургерную Подробнее

Постпред РФ в ООН рассказал о притеснениях журналистов на Украине

Трамп предложил кандидатуру нового командующего войсками США в Афганистане

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru