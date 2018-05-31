Лавров прибыл в столицу КНДР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в четверг в Пхеньян.

Самолёт с российским министром на борту совершил посадку в аэропорту северокорейской столицы.

Это уже третий визит С.Лаврова в Пхеньян. До этого министр посещал КНДР в 2004 и в 2009 годах.

Как сообщили ранее в МИД РФ, в Пхеньяне запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и КНДР С.Лаврова и Ли Ён Хо. Как ожидается, они обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.

Накануне, говоря о предстоящем визите в КНДР, С.Лавров отметил, что в ходе предстоящего визита он хотел бы понять отношение Пхеньяна ко всему комплексу вопросов урегулирования на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что "задачу по денуклеаризации Корейского полуострова трудно решить одним махом".

"Это будет требовать поэтапности, последовательности и терпения", - заявил министр.

По словам С.Лаврова, процесс урегулирования на Корейском полуострове должен завершиться многосторонними переговорами с участием "шестерки", а денуклеаризация - сопровождаться гарантиями безопасности в регионе.

"На финальном этапе этого процесса, как и предлагается в российско-китайской "дорожной карте" (по урегулированию вокруг КНДР), неизбежно будет проведение многосторонних переговоров с участием уж точно всех шести государств, которые давно присутствуют в этом процессе", - заявил С.Лавров накануне.

"Денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться механизмами обеспечения на гарантированной основе мира, стабильности во всей Северо-Восточной Азии", - подчеркнул глава МИД РФ, отметив, что "ему будет очень полезно понять отношение северокорейских соседей ко всем этим вопросам".

Говоря о предстоящем саммите США и КНДР, С.Лавров подчеркнул, что в Москве надеются, что встреча, если таковая состоится, не выльется в ультиматумы.

"Очень рассчитываем, что переговоры, которые были анонсированы и которые сейчас вновь подтверждены как назначенные, что они не выльются в ультиматумы", - сказал С.Лавров на "Примаковских чтениях".