В ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе, комментируя спецоперацию СБУ по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявили, что Украина имеет право защищать свои национальные интересы и медиа, сообщает "Украинская правда".

"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - цитирует издание пресс-секретаря Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майю Косьянчич, которая отвечала на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что теперь ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.

Косьянчич подчеркнула, что миссия ЕС в Киеве ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине, и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией украинской Служб безопасности. Наша миссия не принимала в этом участия", - сказала она.

Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС рады тому, что жизнь журналиста Аркадия Бабченко была спасена. "Мы счастливы, что он жив", - отметила она.

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора покушения на Бабченко. По его словам, этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему в качестве задатка $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Грицак также утверждал, что покушение на журналиста было совершено по заказу российских спецслужб.