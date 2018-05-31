Что произошло за день: четверг, 31 мая

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Новые подробности дела об "убийстве Бабченко", встреча Лаврова с Ким Чен Ыном и уход Зидана из "Реала"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стали известны имена предполагаемых организатора и "исполнителя убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Подозреваемый в организации покушения - Борис Герман. Он является исполнительным директором совместного украинско-немецкого предприятия по производству оружия. "Исполнителем" себя назвал активист "Правого сектора" (запрещен в России), в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви Алексей Цымбалюк. Сам Бабченко сегодня заявил, что в администрации президента Петра Порошенко ему пообещали помочь в получении украинского гражданства.

- Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он передал главе КНДР приглашение посетить Россию и подарил ему шкатулку для "секретных вещей".

- Малайзийский министр транспорта назвал недоказанной вину России в катастрофе "Боинга" над Донбассом. Так он прокомментировал опубликованный на прошлой неделе доклад, в котором вина за трагедию возлагалась на Москву.

- Главный тренер мадридского ФК "Реал" Зинедин Зидан объявил о том, что покидает команду.

- Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, с 1 июня. Комментируя это, в Еврокомиссии заявили, что намерены ответить пропорциональными мерами.

- ПАвел Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в России. По его словам, компания по всему миру не позволяет обновлять приложение мессенджера для iOS.

- Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев этапирован в колонию для отбывания наказания.

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