Заказчик убийства журналиста Бабченко назвал еще двух кандидатов на покушение

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Кроме журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, на которых на Украине готовились покушения, одесский активист и бывший сотрудник спецслужб России, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Интер" в четверг вечером.

"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко - ИФ) обратился (...) к Цымбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - рассказал генпрокурор.

По его словам, Герман несколько раз встречался с Алексеем Цымбалюком и на одной из встреч передал 20 тыс. долларов как половину суммы за убийство журналиста Бабченко, вторую часть он должен был отдать после убийства.

"На следующей встрече он (Герман - ИФ) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. А дальше сказал: "Вообще-то список - около 30 человек", - привел данные генпрокурор.

Луценко отметил, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка".

"Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил генпрокурор, отметив, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Германа.

Ранее сообщалось, что "исполнителем убийства" Бабченко назван бывший иеродиакон Аристарх.