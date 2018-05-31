В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины

Есть обновление от 18:22

Получить украинское гражданство ему предложила администрация президента Петра Порошенко

Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.

По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" Бабченко, следователи СБУ подготовили ему подозрение по части 1 статьи 14, части 5 статьи 27, части 3 статьи 258 (пособничество в подготовке теракта) Уголовного кодекса.

По словам главы СБУ, организатор предложил своему знакомому участнику военных действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего же организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек на Украине, а совершенное "убийство" Бабченко было пробным.

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Теги: Аркадий Бабченко, Украина
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