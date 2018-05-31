Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Монах-волонтер, активист "Правого сектора" (запрещен в России) Алексей Цымбалюк, в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

"СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо.... После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - написал Цымбалюк на своей странице в фейсбуке в четверг.

При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому "никаких интервью в ближайшее время не будет".

"Прекрасно, что в службе (СБУ - ИФ) работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$", - написал Цымбалюк.

"Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тянул на себе, следователь в деле - люди чести. Люди, которые реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной", - подчеркнул он.

Цымбалюк принимал участие в силовой операции Киева на востоке Украины и, по данным учетной записи в фейсбуке, в настоящее время проживает в Одессе.

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение было постановочным, а информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко, который предложил своему знакомому участнику боевых действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего же организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек на Украине, а совершенное "убийство" Бабченко было пробным.