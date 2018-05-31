Киев попробует разъяснить дипломатам G7 необходимость инсценировки убийства Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак в пятницу встретятся с дипломатами стран "большой семерки" (G7), чтобы пояснять необходимость проведения спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7", - сказал генпрокурор в четверг вечером в эфире "Право на власть" на телеканале 1+1.

Он подчеркнул: "Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

"Надеюсь, что завтра мы сможем им (международным партнёрам) пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.

Также он добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Юрий Луценко также заявил, что фигурантам списка из 30 человек, которые, по его словам, могли стать жертвами российских спецслужб, будет предоставлена охрана.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал генпрокурор Украины.