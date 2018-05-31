Прокуратура в Киеве просила арестовать организатора "убийства" Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины просят Шевченковский районный суд Киева избрать меру пресечения в виде содержания под стражей для Бориса Германа, который подозревается в подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в ходатайстве прокуратуры говорится, что 6 апреля 2018 года Герман предложил активисту "Правого сектора" (запрещен в РФ) Алексею Цымбалюку убить Бабченко, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был "привлечен к проведению негласных следственных действий".

18 апреля во время встречи подозреваемый передал Цымбалюку 14 тысяч долларов задатка на совершение убийства, 3 мая Герман передал ему еще тысячу долларов на приобретение оружия с глушителем.

30 мая Герман был задержан сотрудниками СБУ.

В свою очередь адвокаты задержанного заявили, что нет никаких оснований говорить, что Герман готовил теракт, назвали обвинения против него безосновательными и неаргументированными, а действия следователей "пиар-ходом".