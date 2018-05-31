В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяца

Сам Герман утверждает, что не организовывал убийство Бабченко, а помогал украинской контрразведке выявлять агентуру РФ

Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяца
Глава СБУ Василий Грицак, российский журналист Аркадий Бабченко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующее решение было принято на заседании суда в среду вечером.

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Между тем Герман утверждает, что все произошедшее было результатом его сотрудничества с контрразведкой Украины.

Он рассказал во время заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ему меры пресечения, что к нему обратился "очень давний знакомый", который сейчас живет в Москве и занимается "организацией беспорядков в Украине". "Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - сказал подозреваемый.

По словам Бориса Германа, "контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину, кому и через кого, какие политические партии и деятели, какие террористические группы, на каких территориях и кем финансируются, как создаются запасы оружия, какие у них планы".

Герман заявил, что у него нет никаких негативных эмоций по отношению к Аркадию Бабченко и никаких претензий к бывшему добровольцу АТО Алексею Цымбалюку. "Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда его выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - пояснил Герман.

В свою очередь прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко отметил, что информация о возможном конфиденциальном сотрудничестве подозреваемого стала известна стороне обвинения только во время заседания суда и будет проверена органом досудебного следствия.

"Но указанные высказывания противоречат самим сведениям, которые содержаться в протоколах проведения негласных следственно-розыскных действий, где четко прослеживается умысел подозреваемого, и простой логике. Во первых подозреваемый не знает вообще что департамент контрразведки входит в состав Службы безопасности Украины, это не отдельный орган", - подчеркнул он.

После завершения заседания суда адвокат Евгений Солодко сказал журналистам, что защита Германа будет подавать апелляцию на данное решение.

"Мы надеемся, что за эти пять дней, которые у нас есть на подготовку апелляционной жалобы, появится дополнительная информация, что Борис Герман сотрудничал с украинской контрразведкой"- сказал Солодко.

Ранее в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в эфире телеканала "Интер", Герман обратился к Цымбалюку с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко. "После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - сообщил генпрокурор.

По его словам, Борис Герман несколько раз встречался с Алексеем Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тыс. долларов как половину суммы за убийство журналиста Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства. "На следующей встрече он (Герман - ИФ) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. А дальше сказал: "Вообще-то список - около 30 человек", - привел данные генпрокурор.

Юрий Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка". "Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Генпрокурор также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Бориса Германа. "Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.

По словам Юрия Луценко, правоохранители рассчитывали, что "после якобы исполнения убийства этот организатор встретится с якобы киллером и расскажет ему обо всем списке". "Чтобы обезопасить этих людей, мы пошли на эту суточную спецоперацию", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, кто знал о сути спецоперации с Аркадия Бабченко, генпрокурор сказал: "Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины. И знали врачи, которые перевозили (Бабченко - ИФ)... Знали некоторые сотрудники оперативной, следственной, прокурорской группы, знали руководители ведомств... Правда, не знали санитары морга, где он лежал под простынкой, слушая по телевизору все добрые слова, которые о нем были сказаны".

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение было постановочным, а информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

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Теги: Аркадий Бабченко, Украина
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